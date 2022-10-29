Перша перемога Де Дзербі в АПЛ у відеоогляді поєдинку Брайтон – Челсі – 4:1
21:10 - Читать на русском
Брайтон несподівано розгромив Челсі у поєдинку 14-го туру АПЛ, вперше вигравши під керівництвом Роберто Де Дзербі. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Брайтон – Челсі на "Футбол 24".
14’ Рубен Лофтус-Чік
42’ Трево Чалоба
90+2’ Паскаль Грос
Кай Хаверц 48’
14’ Рубен Лофтус-Чік
42’ Трево Чалоба
48’ Кай Хаверц
90+2’ Паскаль Грос
"Чайки" шокували Челсі на 5 хвилині – Троссар познущався над Кепою та захисниками, перш ніж відправити м'яч у сітку воріт. А до перерви рахунок став розгромним завдяки гравцям лондонців – Лофтус-Чік та Чалоба відзначились у власні ворота.
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По перерві Хаверц відіграв один м'яч, але цього не вистачило для камбеку. Ба більше – Грос наприкінці гри добив Челсі та поставив крапку в переможному для підопічних Де Дзербі матчі.
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