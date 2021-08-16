Барселона стартувала у чемпіонаті Іспанії перемогою над Реал Сосьєдадом у рамках 1-го туру. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку Барселона – Реал Сосьєдад на "Футбол 24".

Барселона класно розпочала поєдинок та могла вийти вперед вже на 12 хвилині зустрічі, але Грізманн пробив у поперечку після подачі з кутового. А перший гол каталонців після відходу Мессі забив інший легендарний гравець "блаугранас" – Жерар Піке, який замкнув подачу Депая.

Барселона з дублем Брейтвейта переграла Реал Сосьєдад – Депай віддав асист у дебютному матчі за "блаугранас"

Перша половина завершилась перевагою Барси у 2 м'ячі – Де Йонг знайшов голову Брейтвейта у карному майданчику. По перерві данець оформив дубль, добивши сферу у ворота після рикшошету. Лобете та Оярсабаль відіграли 2 голи, але Серхі Роберто поставив крапку в зустрічі.