Перша перемога азовців у 2020 році у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла – 3:0

Маріуполь розбив Ворсклу в матчі 21-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Маріуполь – Ворскла.

Ворскла почала матч активніше, однак Маріуполь голом перевернув хід поєдинку. Мишньов реалізував пенальті в середині першої половини. Одразу по перерві Топалов подвоїв перевагу азовців, а крапку в матчі поставив Чоботенко. Маріуполь догравав поєдинок у меншості, Муравський отримав другу жовту в компенсований час.

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Таким чином, Маріуполь набрав 25 очок та піднявся на 7 місце, Ворскла з 17 пунктами залишилась передостанньою.