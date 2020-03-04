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Перша перемога азовців у 2020 році у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла – 3:0

17:33 331 Читать на русском
Перша перемога азовців у 2020 році у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла – 3:0
Маріуполь – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу / фото ФК Ворскла

Маріуполь розбив Ворсклу в матчі 21-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Маріуполь – Ворскла.

32’ Дмитро Мишньов
47’ Дмитро Топалов
80’ Сергій Чоботенко
90+4’ Назарій Муравський
 
32’ Дмитро Мишньов
47’ Дмитро Топалов
80’ Сергій Чоботенко
90+4’ Назарій Муравський

Ворскла почала матч активніше, однак Маріуполь голом перевернув хід поєдинку. Мишньов реалізував пенальті в середині першої половини. Одразу по перерві Топалов подвоїв перевагу азовців, а крапку в матчі поставив Чоботенко. Маріуполь догравав поєдинок у меншості, Муравський отримав другу жовту в компенсований час.

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Таким чином, Маріуполь набрав 25 очок та піднявся на 7 місце, Ворскла з 17 пунктами залишилась передостанньою.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Ворскла Ворскла Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Ворскла
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