Господарі відкрили рахунок уже на 13-й хвилині: після розіграшу кутового м’яч відскочив до Макгінна, який з льоту пробив у ближній кут. Голкіпер італійців Скорупскі не зміг врятувати команду, адже перед ним скупчилося надто багато гравців.

Ліга Європи: Астон Вілла здолала Болонью з фіаско форварда збірної Англії, перемога команди Фонсеки

У другому таймі Вілла отримала шанс подвоїти перевагу – Воткінс на 65-й хвилині заробив пенальті та сам його виконував. Проте англієць пробив надто просто, майже по центру, і Скорупскі встиг відбити удар ногами. Незважаючи на цей промах, команда з Бірмінгема втримала мінімальну перевагу та здобула перемогу 1:0.

Команда нарешті здобула першу перемогу в поточному сезоні. До цього бірмінгемці не могли відсвяткувати жодного успіху у шести стартових поєдинках в усіх турнірах.

Сандерленд залишив Астон Віллу в зоні вильоту та без перемог, Борнмут і Ньюкасл розписали антифутбольні "нулі"