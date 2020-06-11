Перша ліга: журналіст повідомив суворі наслідки неявок на матч для кожної з команд

Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас розповів про покарання для клубів Першої ліги у разі бойкоту матчів.

"Отож, за узгодженим календарем Перша ліга має поновитися 25-го червня матчами усіх команд.

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Якщо хтось бойкотуватиме, тут ніяких послаблень, позиція тверда – за дві неявки усуватимуть від змагань без збереження права на прописку", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, сьогодні, на спільній конференції клубів ПФЛ було вирішено завершити чемпіонат Другої ліги і відновити змагання у Першій лізі.

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