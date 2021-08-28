Програма 6 туру Першої ліги завершувалася вже у суботу. Ігровий день складався з 4 матчів.

Перша ліга, 6 тур

Краматорськ – Ужгород – 3:2

Голи: Прокопчук, 15, Вітенчук, 17 (пен.), Гунічев, 83 – Гайдучек, 39, Шкіндер, 89

Полісся – Альянс – 3:1

Голи: Нестеров, 26, Коломоєць, 50, 52 – Піднебенной, 32

Нива Т – Агробізнес – 1:1

Голи: Бичек, 11 – Когут, 62

Волинь – Металіст – 0:3

Голи: Романюк, 69, Банада, 84, Матеус, 90+4

Ужгород вже змінив тренера, проте Богдану Блавацькому не вдалося здобути очки у дебютному матчі. Закарпатці жахливо почали поєдинок з Краматорськом, двічі пропустивши за 17 хвилин. Гайдучек відквитав один м'яч до перерви. Другий тайм довго залишався "сухим", допоки команди не обмінялися голами під завісу – 3:2. Ужгород з одним очком засів на дні таблиці.

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Полісся повернулося на переможний шлях завдяки Юрію Коломойцю. Екс-форвард збірної України оформив дубль у ворота Альянса за дві хвилини, вирвавши для житомирян три очки. Тернопільська Нива могла повернути собі третю сходинку, але не впоралася з Агробізнесом, який несподівано йде серед аутсайдерів. Господарі відкрили рахунок завдяки стрімкій контратаці. Розвинути успіх не вдалося, а по перерві підопічні Чижевського відповіли своїм голом – 1:1.

День закривався центральним матчем туру між Волинню та Металістом. Лучани довго стримували ідеального лідера, який у попередніх поєдинках не втратив жодного очка. Для пробиття Неділька знадобився справжній шедевр. Правий захисник Романюк чекав на підступах до карного майданчика і розкішно пробив першим дотиком. Банада закріпив перевагу Металіста, а Матеус довів матч до розгрому – 0:3.

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