У неділю, 7 вересня, відбувся черговий матч у Першій лізі. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга, 5 тур

МФК Металург – ЮКСА – 0:3

Голи: Венделл, 62, Ікару, 82, Жеребецький, 90+1

Вилучення: Кіріченко, 55

Інгулець – Ворскла – 14:00

Вікторія перемогла Металіст, перервавши безвиграшну серію, Агробізнес зрівнявся з Буковиною на вершині

У стартовому матчі дня Металург зустрічався з ЮКСА. Перший небезпечний момент виник наприкінці першого тайму Рудавський подав штрафний, а Савіцький бив з близької відстані, але у ворота не влучив. На 50-й хвилині запоріжці залишилися в меншості, Кіріченко впав після невеликого контакту з захисником та був вилучений з поля, імовірно, через висловлювання в бік арбітра, який не зарахував фол.

Попри активність Металурга, забила ЮКСА. Венделл обігрався з Ситниковим на лівому фланзі та пробив у ближню дев'ятку. На 82-й хвилині гості забили другий гол. Юхимець віддав хорошу діагональ в напрямку Ікару, а бразилець обіграв захисника і пробив у дальній кут.

Наприкінці гри ЮКСА оформила третє взяття воріт, Ромарінью віддав пас на вільного Парагвая, той прострілив в штрафний Металурга. М'яч відскочив до Жеребецького, який не схибив з близької відстані. В підсумку, ЮКСА здобуває розгромну перемогу.

"Враження, що сьогодні День Незалежності", або Якого моменту перелякався Дешам – репортаж з "українського" Вроцлава