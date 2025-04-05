5 квітня відбулися три поєдинки 2 туру Першої ліги України після зимової паузи і поділу команд на групи. Дивіться звіти про матчі та рахунки на "Футбол 24".

Перша ліга. Група підвищення у класі. 2-й тур

Епіцентр – ЮКСА – 4:3

Голи: Бендера, 50, 88, Кристін, 81, Миронюк, 86 – Дебелко, 9, Ситніков, 87, 90+10

Агробізнес – СК Полтава – 1:2

Голи: Касімов, 7 – Одарюк, 40, Місюра, 57

Перша ліга. Група вибування. 2-й тур

Минай – МФК Металург – 1:1

Голи: Демченко, 16 – Вар'яник, 21

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Епіцентр в божевільному матчі перестріляв ЮКСУ і своєю перемогою з рахунком 4:3 затьмарив появу в заявці "хрестоносців" сина легендарного Ромаріо – Ромаріньо. Матч також запам'ятався з негативного боку, адже дебютант ЮКСИ Олександр Мельник втратив свідомість. На щастя, з ним вже все гаразд.

Агробізнес програв удома СК Полтаві з рахунком 1:2 й дозволив гостям наздогнати себе в турнірній таблиці, закрутивши інтригу в боротьбі за вихід в УПЛ.

Ну а в групі вибування Минай розписав результативну нічию із запорізьким МФК Металургом – 1:1.

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