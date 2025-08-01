Перша ліга 2025/26, 1-й тур

ЮКСА – Поділля – 1:0

Гол: Кастро, 37 (пенальті)

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Сезон Першої ліги офіційно стартував! У матчі-відкритті зустрілися ЮКСА та Поділля. Поєдинок проходив у невисокому темпі – давалася взнаки спека. Гравці ЮКСА першими створили кілька моментів, але атакувальним футболістам команди бракувало влучності. Втім, господарі поля таки відкрили рахунок на 37-й хвилині. Після класного розіграшу штрафного удару м’яч потрапив у руку захиснику Поділля, і арбітр зустрічі Степан Лапко вказав на 11-метрову позначку. Парагвайський легіонер ЮКСА Пабло Кастро красивою паненкою реалізував пенальті – це перший гол чемпіонату Першої ліги сезону 2025/2026.

У другому таймі Поділля активно тиснуло на ворота ЮКСА, але свої нагоди змарнували Рудюк та Сніжко. ЮКСА будувала гру від оборони й намагалася вибігати у контратаки, які, однак, не несли особливої загрози.

Ключовий момент трапився на 82-й хвилині, коли гравці Поділля вимагали пенальті після фолу захисника ЮКСА під час боротьби у повітрі. Арбітр проігнорував епізод, попри активні апеляції футболістів і тренерського штабу гостей.

Кінцівка поєдинку пройшла у боротьбі з великою кількістю фолів – Степан Лапко показав кілька жовтих карток. Матч завершився мінімальною перемогою ЮКСА з рахунком 1:0.

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