Ворскла приймала ЮКСА у другому турі Першої ліги. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга, 2-й тур

Ворскла – ЮКСА – 3:0

Голи: Байдал, 18, Войцеховський, 44, Семотюк, 67 (пен)

На 60-й хвилині вилучений Червак (Ворскла)

Програму другого туру Першої ліги відкривав матч Ворскли та ЮКСА. Нагадаємо, обидві команди стартували в чемпіонаті з перемог – Ворскла здолала Фенікс-Маріуполь (2:1), а ЮКСА мінімально обіграла Поділля (1:0).

Матч загалом проходив під диктовку полтавської команди, яка діяла цікавіше й ще в першому таймі здобула солідну перевагу. На 18-й хвилині Байдал замкнув високий навіс із лівого флангу та головою пробив у протихід воротареві, відкривши рахунок. А під завісу тайму Войцеховський скористався хаосом у штрафному майданчику ЮКСА та добив м’яч у ворота після рикошету від захисника.

У другому таймі ЮКСА намагалася знайти свій шанс і теоретично могла розраховувати на порятунок, адже на 60-й хвилині Червак отримав другу жовту картку за зрив небезпечної атаки та залишив Ворсклу в меншості. Втім, саме полтавці швидко "закрили" гру – вже через 7 хвилин після вилучення Семотюк реалізував пенальті, який сам і заробив.

Матч завершився з рахунком 3:0 – дуже впевнена перемога Ворскли.

