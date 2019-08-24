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Перша ліга: Чорноморець з двома вилученнями програв Волині, Авангард зрівнявся з лідерами

24 серпня 23:36 107 Читать на русском
Перша ліга: Чорноморець з двома вилученнями програв Волині, Авангард зрівнявся з лідерами
Денис Кожанов / фото: ФК Волинь

Завершилися чергові матчі 5-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

Перша ліга, 5 тур

Авангард – Оболонь-Бровар – 1:1

Голи: Кірієнко, 73 (п) – Терехов, 80

Волинь – Черноморець – 3:2

Голи: Кожанов, 4(п), Горопевшек, 14, Волошинович, 28 – Павлов (25(п), Гошкодеря, 86

Вилучення: Воронін, 2, Норенков, 89 (обидва – Чорноморець)

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Чорноморець після двох перемог у стартових турах програє уже 3 матчі поспіль. Цього разу "моряки" поступилися Волині. Лучани ще в першому таймі забили три голи у ворота суперників, на що ті спромоглися відповісти лише одного разу. Наприкінці матчу Гошкодеря скоротив відставання до мінімуму, але на більше Чорноморця не вистачило.

Краматорський Авангард втратив шанс одноосібно очолити турнірну таблицю, зігравши внічию з Оболонню-Бровар. Тепер відразу три команди мають по 10 очок – окрім Авангарда, ще Агробізнес та Інгулець.

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Чорноморець Чорноморець Авангард Авангард Перша ліга Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Волинь Волинь
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