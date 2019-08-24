Перша ліга: Чорноморець з двома вилученнями програв Волині, Авангард зрівнявся з лідерами

Завершилися чергові матчі 5-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

Перша ліга, 5 тур

Авангард – Оболонь-Бровар – 1:1

Голи: Кірієнко, 73 (п) – Терехов, 80

Волинь – Черноморець – 3:2

Голи: Кожанов, 4(п), Горопевшек, 14, Волошинович, 28 – Павлов (25(п), Гошкодеря, 86

Вилучення: Воронін, 2, Норенков, 89 (обидва – Чорноморець)

Перша ліга: лідер втратив очки, Маркевич не пустив Рух на вершину, Минай і Металіст 1925 здобули впевнені перемоги

Чорноморець після двох перемог у стартових турах програє уже 3 матчі поспіль. Цього разу "моряки" поступилися Волині. Лучани ще в першому таймі забили три голи у ворота суперників, на що ті спромоглися відповісти лише одного разу. Наприкінці матчу Гошкодеря скоротив відставання до мінімуму, але на більше Чорноморця не вистачило.

Краматорський Авангард втратив шанс одноосібно очолити турнірну таблицю, зігравши внічию з Оболонню-Бровар. Тепер відразу три команди мають по 10 очок – окрім Авангарда, ще Агробізнес та Інгулець.