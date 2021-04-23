У п'ятницю, 23 квітня, відбулись два матчі 23-го туру Першої ліги. Один з них подарував дуже красивий гол.

Перша ліга, 23-й тур

Волинь – Альянс – 2:2

Голи: Оринчак, 41 (пен), 81 (пен) – Пісний, 36, Ярошенко, 77

Вилучення: Неплях, 81 (Яльянс)

Чорноморець – ВПК-Агро – 2:0

Голи: Коркішко, 21 (пен), Сухоручко, 82

Чорноморець без проблем розібрався з ВПК-Агро. Гол з пенальті у виконанні Коркішка в середині першого тайму та влучний удар Сухоручка подарували одеситам 3 залікові бали, які допомогли їм закріпитись на 2 сходинці з 48 очками. ВПК-Агро залишився на 10 позиції Першої ліги.

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Волинь та Альянс були налаштовані на боротьбу та активну гру. У першому таймі команди відзначились по разу, а в другій 45-хвилинці шедевр вивів Альянс вперед. Волинь сфолила за метрів 30 від воріт, але для Ярошенка це не було проблемою. Він підійшов до м'яча та потужним ударом зняв павутину з воріт Леванідова. Лучани відповіли другим голом Оринчака з пенальті, а фінальний свисток зафіксував нічию 2:2. Волинь залишилась на 5 сходинці, Альянс йде восьмим.

Турнірна таблиця Першої ліги

Шедевр Альянса: