Перша ліга, 8-й тур

Олімпік – Волинь – 1:2

Голи: Білий, 20 (пен.) – Кобзар, 10, Хагназарі, 12

Вилучення: Ходуля, 90+4 (О)

Нива Тернопіль – Альянс – 1:5

Голи: Кисленко, 75 – Загинайлов, 9, 62, Пісний, 13, Піднебенний, 15, Шарай, 51

Вилучення: Шарай, 60 (А)

Металіст розгромив Краматорськ з черговим вилученням у суперника та пенальті

Волинь на виїзді проти Олімпіка швидко здобула перевагу у два м'ячі. Особливо красивим видався другий гол гостей, Хагназарі з дальної відстані закинув м'яч "за комірець" голкіперу суперника. Перед завершенням першого тайму арбітр відновив інтригу, призначивши пенальті у ворота гостей, який був успішно реалізований. Команда Волині все ж зуміла втримати перемогу та заробила три очки, які дозволили команді піднятись на 10-ту сходинку. Олімпік залишився 12-м.

Тернопільська Нива в рідних стінах розгромно поступилась Альянсу, який вже підібрався до лідерів таблиці. Господарі примудрились пропустити 5 м'ячів, на що відповіли лише голом престижу. Після 8-ми турів Першої ліги Альянс розташувався на 5-му місці, Нива – 7-ма.

Металіст 1925 – Динамо: Шкурін приголомшує, українець марнує довіру Луческу, а 3 старі герої запалюють у матчі УПЛ