Перша ліга: Волинь обіграла Олімпік та покинула зону вильоту, Альянс познущався з тернопільської Ниви
Відбулись поєдинки 8-го туру Першої ліги. Читайте звіт зустрічей на Футбол 24.
Перша ліга, 8-й тур
Олімпік – Волинь – 1:2
Голи: Білий, 20 (пен.) – Кобзар, 10, Хагназарі, 12
Вилучення: Ходуля, 90+4 (О)
Нива Тернопіль – Альянс – 1:5
Голи: Кисленко, 75 – Загинайлов, 9, 62, Пісний, 13, Піднебенний, 15, Шарай, 51
Вилучення: Шарай, 60 (А)
Металіст розгромив Краматорськ з черговим вилученням у суперника та пенальті
Волинь на виїзді проти Олімпіка швидко здобула перевагу у два м'ячі. Особливо красивим видався другий гол гостей, Хагназарі з дальної відстані закинув м'яч "за комірець" голкіперу суперника. Перед завершенням першого тайму арбітр відновив інтригу, призначивши пенальті у ворота гостей, який був успішно реалізований. Команда Волині все ж зуміла втримати перемогу та заробила три очки, які дозволили команді піднятись на 10-ту сходинку. Олімпік залишився 12-м.
Тернопільська Нива в рідних стінах розгромно поступилась Альянсу, який вже підібрався до лідерів таблиці. Господарі примудрились пропустити 5 м'ячів, на що відповіли лише голом престижу. Після 8-ми турів Першої ліги Альянс розташувався на 5-му місці, Нива – 7-ма.
Металіст 1925 – Динамо: Шкурін приголомшує, українець марнує довіру Луческу, а 3 старі герої запалюють у матчі УПЛ