Перша ліга: Волинь наздогнала лідерів, Ковалець здобув другу поспіль перемогу з Чорноморцем

В рамках 21-го туру Першої ліги Волинь обіграла Оболонь-Бровар, а Чорноморець здолав Прикарпаття. Читайте звіт про матчі на сайті Футбол 24.

Перша ліга 2019/20, 21-й тур.

Прикарпаття – Чорноморець – 0:1

Гол: Штогрін, 60

Волинь – Оболонь-Бровар – 1:0

Гол: Кожанов, 38

Чорноморець вдруге поспіль здобув перемогу під керівництвом Ковальця. Цього разу постраждало Прикарпаття. Команди проводили досить рівний поєдинок, однак все вирішив гол Штогріна, який замкнув простріл з лівого флангу.

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А Волинь переграла Оболонь-Бровар у поєдинку лідерів Першої ліги. Перемогу приніс Кожанов після класної контратаки, яку розпочав голкіпер волинян після кутового поблизу власних воріт. Денис отримав передачу від партнера, вискочив віч-на-віч із воротарем Оболоні та спокійно переграв його.

Таким чином, Волинь набрала 41 очко та піднялась на третю сходинку – Металіст 1925 та Інгулець розташувались вище лише через кращу різницю голів. Оболонь-Бровар опустилась на 7 місце з 38 пунктами. Перемога Чорноморця дозволила одеситам набрати 28 очок та залишитись на 10 сходинці, Прикарпаття ж розташувалось на 12 місці з 20 заліковими балами.

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