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Перша ліга визначилася із датою старту нового сезону

13:45 177 Читать на русском
Перша ліга визначилася із датою старту нового сезону
Чорноморець – Агробізнес / Фото з відкритих джерел

У другому за силою футбольному дивізіоні України обрали базову дату початку сезону 2020/21.

Новий чемпіонат у Першій лізі стартує восени, повідомляє видання Footboom.

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Базовою датою початку змагань обрали 4 вересня. Це безпосередньо пов'язано з Прем'єр-лігою, яка завершить сезон-2019/20 лише в кінці липня, і з невизначеністю щодо завершення поточного розіграшу Першої ліги.

Нагадаємо, на спеціальному засіданні Ради ліг ПФЛ класичний варіант з 16-ма учасниками клуби відкинули. Наступного тижня планується опитування щодо обміну між лігами, після чого стане зрозуміло, як саме завершуватимуть сезон у Першій лізі.

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