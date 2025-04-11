11 квітня відбулося два поєдинки Першої ліги України після поділу команд на групи. Дивіться звіти про матчі та рахунки на "Футбол 24".

Перша ліга. Група вибування. 3-й тур

Вікторія Суми – Прикарпаття – 1:1

Голи: Новотрясов, 5 – Хома, 17

Перша ліга. Група підвищення у класі. 2-й тур

СК Полтава – Епіцентр – 2:3

Голи: Марусич, 50, Стрєльцов, 62 – Беженар, 41, Савчук 76, Кравчук, 81

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Після вильоту у чвертьфіналі Кубка України сумська Вікторія приймала в домашньому матчі Прикарпаття. Господарі матчу швидко вийшли вперед завдяки голу Новотрясова, але гості відповіли пострілом Хоми. В другому таймі команди голів не забивали.

Колектив із Сум після нічиєї 1:1 посідає перше місце в групі вибування, випереджаючи тернопільську Ниву на 3 очки. А ось на Прикарпаття очікує боротьба за виживання – у них 13 місце і однакова кількість балів з Металургом, який перебуває в зоні перехідних матчів.

Закривала ігровий день в Першій лізі зустріч лідерів турнірної таблиці – Епіцентр приїхав у гості до СК Полтави. У випадку перемоги підопічні Сергія Нагорняка могли оформити солідний відрив. На 41-й хвилині Беженар забив гол у роздягальню господарям. Полтавці на старті другого тайму відповіли м'ячами Марусича і Стрєльцова. Проте останнє слово було за Епіцентром: Савчук та Кравчук оформили перемогу для гостей з рахунком 3:2.

Завдяки перемозі Епіцентр закріпився на першому місці. СК Полтава може втратити другу сходинку, якщо Агробізнес виграє свій наступний матч.

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