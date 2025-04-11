Перша ліга: Вікторія розписала нічию з Прикарпаттям, Епіцентр вирвав перемогу проти СК Полтави
11 квітня відбулося два поєдинки Першої ліги України після поділу команд на групи. Дивіться звіти про матчі та рахунки на "Футбол 24".
Перша ліга. Група вибування. 3-й тур
Вікторія Суми – Прикарпаття – 1:1
Голи: Новотрясов, 5 – Хома, 17
Перша ліга. Група підвищення у класі. 2-й тур
СК Полтава – Епіцентр – 2:3
Голи: Марусич, 50, Стрєльцов, 62 – Беженар, 41, Савчук 76, Кравчук, 81
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Після вильоту у чвертьфіналі Кубка України сумська Вікторія приймала в домашньому матчі Прикарпаття. Господарі матчу швидко вийшли вперед завдяки голу Новотрясова, але гості відповіли пострілом Хоми. В другому таймі команди голів не забивали.
Колектив із Сум після нічиєї 1:1 посідає перше місце в групі вибування, випереджаючи тернопільську Ниву на 3 очки. А ось на Прикарпаття очікує боротьба за виживання – у них 13 місце і однакова кількість балів з Металургом, який перебуває в зоні перехідних матчів.
Закривала ігровий день в Першій лізі зустріч лідерів турнірної таблиці – Епіцентр приїхав у гості до СК Полтави. У випадку перемоги підопічні Сергія Нагорняка могли оформити солідний відрив. На 41-й хвилині Беженар забив гол у роздягальню господарям. Полтавці на старті другого тайму відповіли м'ячами Марусича і Стрєльцова. Проте останнє слово було за Епіцентром: Савчук та Кравчук оформили перемогу для гостей з рахунком 3:2.
Завдяки перемозі Епіцентр закріпився на першому місці. СК Полтава може втратити другу сходинку, якщо Агробізнес виграє свій наступний матч.
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