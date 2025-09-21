Перша ліга, 7-й тур

Вікторія – Поділля – 0:0

Нереалізований пенальті: Євпак, 38

МФК Металург – Фенікс-Маріуполь – 1:1

Голи: Бандурін, 33 – Ременяк, 4

У першому матчі ігрового дня сумська Вікторія приймала вдома Поділля. Перед матчем гості перебували на останньому місці у Першій лізі, а Вікторія, попри вдалі виступу у Кубку, була лише 11-ю. Перший тайм проходив за невеликої перваги господарів, але якихось небезпечних моментів не було.

Втім, на 38-й хвилині Рудюк руками прихопив Книша у штрафному – суддя вказав на одинадцятиметрову позначку. Євпак непогано пробив пенальті, але Юрчук виручив свою команду, не давши Вікторії навіть права на кутовий. Сумчани могли забити другий м'яч на старті другого тайму, але Сасовський виграв верхову боротьбу, але у ворота з близької відстані не влучив.

Вікторія більше атакувала, але команді не вистачало завершального удару. На 82-й хвилині воротар парирував потужний удар з-за меж штрафного від Савіна. В підсумку матч завершився внічию.

В іншому матчі дня Металург грав з Феніксом-Маріуполем. Кілька днів тому ці команди зустрічалися у 1/16 фіналу Кубка України, тоді підопічні Максима Фещука здобули перемогу в серії пенальті.

Гості відкрили рахунок вже на 4-й хвилині Богданов виконав подачу на ближню стійку, яку замкнув Ременяк. Ще у першому таймі Металург зрівняв рахунок Іродовський пройшовся по флангу та зробив навіс в напрямку Бандуріна, який головою пробив у нижній кут.

На 57-й хвилині Фенікс-Маріуполь заробив небезпечний стандарт, м'яч після удару Панчишина зачепив перекладину. Наприкінці зустрічі Металург ледь не вирвав перемогу Блізніченка вивели під удар, але воротар відбив м'яч, який летів у кут. В підсумку команди не змогли виявити переможця. Так само як і в Кубку основний час завершився з рахунком 1:1.

