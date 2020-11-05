Перша ліга 2020/21, 11-й тур

Авангард – Полісся – 0:3

Голи: Понєдєльнік, 55, Галенко, 58, Гавриленко, 76

Верес – Металіст 1925 – 0:0

ВПК-Агро – Нива Т – 1:0

Гол: Шмигельський, 21

Гірник-Спорт – Волинь – 0:3

Голи: Кизилатеш, 6, 14, Протасов, 36

Кремінь – Миколаїв – 1:1

Голи: Зубков, 90+2 – Сула, 62, (пен.)

Прикарпаття – Кристал – 1:1

Голи: Волошинович, 4 – Гливий,41

Чорноморець – Агробізнес – початок о 17:00

Оболонь – Альянс – початок о 18:00

Полісся розбило Авангард. Перший тайм пройшов без голів, а от у другій половині гості повели в рахунку завдяки голу Понєдєльніка, а Галенко майже одразу подвоїв перевагу. Наприкінці зустрічі Гавриленко довів рахунок до розгромного. Аналогічну перемогу здобула Волинь. "Хрестоносці" вийшли вперед завдяки швидкому дублю Кизилатеша, а Протасов ще до перерви встановив остаточний рахунок.

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ВПК-Агро мінімально обіграв Ниву та набрав важливі очки у боротьбі за виживання. Єдиним голом у поєдинку відзначився Шмигальський. А от Миколаїв не втримав перемогу над Кремнем – Сула вивів гостей вперед всередині другої половини, але Зубков у компенсований час врятував свою команду від поразки.

Верес та Металіст 1925 у центральному матчі ігрового дня не змогли виявити сильнішого. Верес більше володів ініціативою, про що свідчить кількість ударів (12 проти 6), проте жоден із них так і не призвів до взяття воріт. Нічиєю розійшлись і аутсайдери першості – Прикарпаття та Кристал. Івано-франківський клуб вийшов уперед завдяки голу Волошиновича вже на 4 хвилині, проте Гливий встановив остаточний рахунок ще до перерви.

Перша ліга: Волинь несподівано поступилась Авангарду, Оболонь переграла Металіст 1925, Агробізнес розбив Прикарпаття