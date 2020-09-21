Перша ліга, 3-й тур

Верес – Прикарпаття – 3:0

Голи: Соломка, 21, Пасіч, 43, Дахновський, 45

Вилучення: Мелінишин (Прикарпаття)

Гірник-Спорт – Кремінь – 2:0

Голи: Батюшин, 65, Герт, 86

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Верес приймав Прикарпаття на своєму полі. До слова, на матчі були вболівальники. У статусі господаря "народні" розпочали поєдинок агресивніше та вирішили долю матчу вже у першому таймі. На 21 хвилині відзначився Соломка, Пасіч забив на 43, а Дахновський поставив жирну крапку у першій половині зустрічі, забивши ще один гол у роздягальню. У другому таймі команди не відзначались. 3:0 і Верес здобуває першу перемогу у поточному сезоні Першої ліги. У клубу з Рівного тепер 4 очки та 5 місце. Прикарпаття з нулем пунктів залишається на дні турнірної таблиці.

Гірник-Спорт зустрічався з Кременем. Перший тайм був досить рівним за грою, проте вже у другій половині зустрічі господарі взяли поєдинок під свій контроль. Спочатку Батюшин забив на 63, а на 86 Герт відзначився у воротах Кременя та встановив остаточний рахунок на табло – 2:0. Гірник-Спорт здобув першу перемогу в сезоні та вийшов на 4 місце Першої ліги, маючи у своєму активі 4 пункти. Кремінь з 4 очками розташувався на 7 сходинці.

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