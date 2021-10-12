Перша ліга, 13-й тур

Ужгород – Поділля – 0:1

Гол: Ліповуз, 8

Прикарпаття – Агробізнес – 0:0

Перша ліга: Металіст познущався з Кременя, Альянс піднявся на другу сходинку, Гірник-Спорт розбив Оболонь

Ужгород продовжив провальний старт сезону черговою поразкою. Цього разу закарпатців у рідних стінах скривдило Поділля. Швидкий гол гостей став вирішальним у зустрічі, дозволивши Поділлю піднятись на 6-ту сходинку у таблиці, Ужгород – останній.

Західноукраїнське дербі у виконанні Прикарпаття та Агробізнесу не надто потішило франківських фанатів. Команди розписали безгольову нічию. Після 13-ти турів Прикарпаття розташувалось на 8-й сходинці, Агробізнес залишається у зоні вильоту – 15-те місце.

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