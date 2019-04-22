toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Перша ліга: СК Дніпро-1 у надважкому матчі переграв Авангард і наблизився до УПЛ

20:05 310 Читать на русском
Перша ліга: СК Дніпро-1 у надважкому матчі переграв Авангард і наблизився до УПЛ
СК Дніпро-1 / СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 у матчі 23 туру Першої ліги вдома з величезними труднощами переграв краматорський Авангард.

 

Перша ліга, 23 тур

СК Дніпро-1 – Авангард – 1:0

Гол: Куліш, 76

Віце-президент Зірки анонсував процес відновлення клубом професіонального статусу

СК Дніпро-1 у матчі 23 туру Першої ліги вдома приймав краматорський Авангард. Підопічні Дмитра Михайленка до заключної 15-хвилинки зустрічі не могли вразити ворота суперника, але Станіслав Куліш зумів влучити в сітку та приніс перемогу своїй команді.

Дніпряни після 23 турів набрали 56 очок і зробили ще один крок до виходу в УПЛ. Авангард має 35 пунктів і займає 6 позицію.

Теги
Авангард Авангард Перша ліга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Авангард
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
35
хв
Вольфсбург
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук