Перша ліга: СК Дніпро-1 у надважкому матчі переграв Авангард і наблизився до УПЛ

СК Дніпро-1 у матчі 23 туру Першої ліги вдома з величезними труднощами переграв краматорський Авангард.

Перша ліга, 23 тур

СК Дніпро-1 – Авангард – 1:0

Гол: Куліш, 76

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СК Дніпро-1 у матчі 23 туру Першої ліги вдома приймав краматорський Авангард. Підопічні Дмитра Михайленка до заключної 15-хвилинки зустрічі не могли вразити ворота суперника, але Станіслав Куліш зумів влучити в сітку та приніс перемогу своїй команді.

Дніпряни після 23 турів набрали 56 очок і зробили ще один крок до виходу в УПЛ. Авангард має 35 пунктів і займає 6 позицію.