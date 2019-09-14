Перша ліга: Рух знищив ОПФК Черкащину 6 голами та очолив турнірну таблицю, Миколаїв відвантажив 6 м'ячів Кремню

Відбулись суботні матчі 9-го туру Першої ліги, в яких Минай здолав Агробізнес, Металіст 1925 мінімально обіграв Авангард, а Рух каменя на камені не залишив від ОПФК Черкащини.
ОПФК Черкащина – Рух – 1:6
Голи: Тищенко, 75 – Ернест, 31, Сідней, 41, Климчук, Кондраков, 72, 73, Русин, 77
Гірник-Спорт – МФК Металург – 1:0
Гол: Батюшин, 58
Вилучення: Разуваєв, 90
Авангард – Металіст 1925 – 0:1
Гол: Поспєлов, 68
Миколаїв – Кремінь – 6:2
Голи: Кравченко, 19, 21, 43, Семенина, 41, 51, Сондей, 73
Минай – Агробізнес – 2:1
Голи: Гегедош, 14, 53 – Груша, 47
Прикарпаття – Інгулець – 0:1
Гол: Мішуренко, 20
Чорноморець – Оболонь-Бровар – 0:1
Гол: Ковбаса, 73
В рамках 9-го туру Першої ліги Рух та Миколаїв здобули надпереконливі перемоги над ОПФК Черкащиною та Кремнем відповідно, забивши по 6 м'ячів у ворота суперників. Минай здолав одного із лідерів – Агробізнес, а Інгулець переміг Прикарпаття завдяки єдиному голу.
Перша ліга: Металіст 1925 вдев'ятьох у суперматчі програв Минаю, Оболонь-Бровар переграла Миколаїв
Таким чином, Рух очолює турнірну таблицю, маючи в активі 20 очок, Агробізнес та Оболонь-Бровар відстають лише на один пункт.