Перша ліга: Рух знищив ОПФК Черкащину 6 голами та очолив турнірну таблицю, Миколаїв відвантажив 6 м'ячів Кремню

Відбулись суботні матчі 9-го туру Першої ліги, в яких Минай здолав Агробізнес, Металіст 1925 мінімально обіграв Авангард, а Рух каменя на камені не залишив від ОПФК Черкащини.

ОПФК Черкащина – Рух – 1:6

Голи: Тищенко, 75 – Ернест, 31, Сідней, 41, Климчук, Кондраков, 72, 73, Русин, 77

Гірник-Спорт – МФК Металург – 1:0

Гол: Батюшин, 58

Вилучення: Разуваєв, 90

Авангард – Металіст 1925 – 0:1

Гол: Поспєлов, 68

Миколаїв – Кремінь – 6:2

Голи: Кравченко, 19, 21, 43, Семенина, 41, 51, Сондей, 73

Минай – Агробізнес – 2:1

Голи: Гегедош, 14, 53 – Груша, 47

Прикарпаття – Інгулець – 0:1

Гол: Мішуренко, 20

Чорноморець – Оболонь-Бровар – 0:1

Гол: Ковбаса, 73

В рамках 9-го туру Першої ліги Рух та Миколаїв здобули надпереконливі перемоги над ОПФК Черкащиною та Кремнем відповідно, забивши по 6 м'ячів у ворота суперників. Минай здолав одного із лідерів – Агробізнес, а Інгулець переміг Прикарпаття завдяки єдиному голу.

Перша ліга: Металіст 1925 вдев'ятьох у суперматчі програв Минаю, Оболонь-Бровар переграла Миколаїв

Таким чином, Рух очолює турнірну таблицю, маючи в активі 20 очок, Агробізнес та Оболонь-Бровар відстають лише на один пункт.