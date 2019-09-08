Перша ліга: Рух здолав Чорноморець і піднявся на друге місце, Худоб'як дублем врятував перемогу Прикарпаття

Відбулись стартові поєдинки 8-го туру Першої ліги України.

Перша ліга, 8-й тур

Балкани – Авангард – 0:2

Голи: Демченко, 11, Бородай 21

ОПФК Черкащина – МФК Металург – 0:3

Голи: Сарапій, 36 (пен.), Загоруйко, 77, 90

Агробізнес – Гірник-Спорт – 4:0

Голи: Груша, 35, Черненко, 37, 77, Сікорський, 54

Кремінь – Прикарпаття – 3:4

Голи: Сафонов, 18, Єрмаченко, 33, Локтіонов, 72 – Дитко, 11, Худоб'як, 20, 39, Кузьмін, 65

Ігнулець – Волинь – 0:0

Рух – Чорноморець – 2:0

Голи: Климчук, 71, 83 (пен.)

"Ну шо, морячок, ти приплив!" – Рух продовжує оригінально анонсувати свої матчі

Рух продовжує демонструвати чудову форму на початку сезону. Львів'яни здобули чергову перемогу, цього разу постраждав Чорноморець. Три очки підняли Рух на другу сходинку турнірної таблиці.

Найближчий переслідувач львів'ян Авангард теж справився з Балканами і закріпився на третьому місці.

Лідер турнірної таблиці Агробізнес знищив Гірник-Спорт. Те саме зробив МФК Металург з ОПФК Черкащина.

Найвидовищнішим поєдинком став матч Кремінь – Прикарпаття. Команди на двох забили 7 голів, 4 з яких на рахунку гостей. Дубем відзначився форвард Прикарпаття Ігор (Халк) Худоб’як.

Інгулець та Волинь не потішили вболівальників забитими голами.

Турнірна таблиця Першої ліги за посиланням.

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