Перша ліга: Рух завдав Колосу дебютної поразки в чемпіонаті, Металіст 1925 здолав Балкани

Відбулися поєдинки 22-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги. Перемоги здобули Рух, Прикарпаття, Металіст 1925 та Миколаїв.

Перша ліга, 22 тур

Колос – Рух – 0:1

Гол: Кондраков, 76 (пен)

Балкани – Металіст 1925 – 0:1

Гол: Єрмоленко, 90+4

Нереалізований пенальті: Поспєлов, 90+4

Вилучення: Платунов, 62 (Балкани)

Прикарпаття – Гірник-Спорт – 1:0

Гол: Конкольняк, 75 (пен)

Вилучення: Бойко, 40 (Прикарпаття)

Авангард – Миколаїв – 2:3

Голи: Хоцяновський, 3, Кірієнко, 27 – Войцеховський, 35, Шершень, 55 (авт), Ковальов, 61

Металіст 1925 лише у компенсований арбітром час вирвав перемогу у Балкан. Поспєлов не зумів переграти воротаря з пенальті, але на добиванні першим був Єрмоленко.

Перша ліга: СК Дніпро-1 завдяки "покеру" Куліша знищив Суми, Волинь в надрезультативному матчі перемогла Оболонь-Бровар

Рух на виїзді переміг Колос, для якого ця поразка стала першою в чемпіонаті. Прикарпаття в меншості здолало Гірник Спорт – долю обох матчів вирішили влучні удари з пенальті. В найбільш результативному матчі дня Миколаїв переміг Авангард.

СК Дніпро-1 впевнено лідирує в чемпіонаті – 53 очки. У Колоса та Металіста 1925 – на 12 менше. Рух, Прикарпаття та Миколаїв завдяки перемогам віддалились від небезпечної зони.