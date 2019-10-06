Перша ліга: Рух вирвав перемогу над Кремнем, Інгулець розібрався з Оболонню-Бровар у битві лідерів

Відбулися два заключні матчі 12 туру Першої ліги. Інгулець приймав лідера чемпіонату Оболонь-Бровар, а Кремінь поїхав у гості до львівського Руху.

Перша ліга, 12 тур

Інгулець – Оболонь-Бровар – 2:0

Голи: Січінава, 16, 44 (пен.)

Рух – Кремінь – 1:0

Гол: Климчук, 81 (пен.)

Перша команда чемпіонату Оболонь-Бровар не змогла стримати тиск Інгульця, який перед звітним туром перебував на шостій сходинці і відставав від киян на чотири очки. Героєм зустрічі став грузинський легіонер господарів Нікіта Січінава, який відзначився дублем. Спочатку форвард скористався хаосом у штрафному майданчику "пивоварів" і добив м'яч у сітку з кількох метрів, а потім впевнено реалізував пенальті – 2:0.

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Львівський Рух зіткнувся з несподіваними проблемами у домашньому матчі проти Кремня, який є одним з головних аутсайдерів чемпіонату. Команда Леоніда Кучука не могла нічого вдіяти з редутами гостей, допоки арбітр не призначив пенальті на 81 хвилині зустрічі. Вирок впевнено виконав Юрій Климчук і приніс своїй команді важкі три очки.

Щільність на вершині таблиці Першої ліги просто шокує – сімку лідерів (Оболонь-Бровар, Металіст 1925, Інгулець, Рух, Минай, Авангард і Агробізнес) розділяють всього три пункти!

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