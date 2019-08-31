Перша ліга: Рух розгромив Миколаїв, Металіст без проблем розібрався з ОПФК Черкащиною

В рамках 6-го туру Першої Ліги Інгулець та Минай розійшлись миром, Агробізнес обіграв МФК Металург.

Перша ліга 2019/20, 6-й тур

Балкани – Гірник-Спорт – 0:0

Кремінь – Авангард – 1:1

Голи: Нечипоренко, 72 – Яворський, 55

Рух – Миколаїв – 4:1

Голи: Ернест, 46, Климчук, 59, (пен.), Брікнер, 65, Калюжний, 88 – Войцеховський, 25

Агробізнес – МФК Металург – 2:0

Голи: Черненко, 9, Семенець, 70

Оболонь-Бровар – Волинь – 0:0

Інгулець – Минай – 1:1

Голи: Січінава, 82 – Стасюк, 30

Металіст 1925 – ОПФК Черкащина – 3:0

Голи: Романов, 5, Поспєлов, 45, Кольцов, 89

Рух вдома впевнено переграв Миколаїв. Хоча гості першими відкрили рахунок на 25-ій хвилині, але по перерві Ернест, Климчук з пенальті, Брікнер та Калюжний забезпечили комфортну перемогу львівській команді.

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Агробізнес без проблем переграв МФК Металург завдяки голам Черненка та Семенця, а Металіст 1925 розгромив ОПФК Черкащину та продовжує переслідувати лідерів чемпіонату.

Таким чином, саме Агробізнес очолює турнірну таблицю Першої ліги з 13 очками в активі. Металіст 1925, Інгулець, Рух, та Авангард мають по 11 очок.

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