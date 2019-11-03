Перша ліга: Рух розгромив Балкани, Оболонь-Бровар та Минай здобули чергові перемоги

Відбулися чергові поєдинки 16-го туру чемпіонату України 2019/20 серед команд Першої ліги.

Перша ліга, 16 тур

Миколаїв – Гірник-Спорт – 0:3

Голи: Корольков, 9 (пен), Батюшин, 78, Котляр, 89

Вилучення: Сартіна, 41 – Корольков, 15

Інгулець – Металіст 1925 – 1:1

Голи: Січінава, 73 (пен) – Дерек, 90+2

Прикарпаття – Минай – 1:2

Голи: Барчук, 65 (пен) – Шпак, 14, Нурієв, 72

Вилучення: Новак, 90+4

МФК Металург – Оболонь-Бровар – 0:1

Гол: Мединський, 44 (пен)

Рух – Балкани – 3:0

Голи: Никитюк, 14, Ернест, 21, Кондраков, 69

Чорноморець – ОПФК Черкащина – 2:1

Голи: Норенков, 11, Хамелюк, 74 – Авер'янов, 71

У недільних матчах Першої ліги обійшлося без сенсацій. Лідери – Оболонь-Бровар, Рух та Минай – здолали своїх суперників, а в центральному поєдинку туру Інгулець не втримав перемогу над Металістом 1925, пропустивши вже у компенсований час.

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Оболонь-Бровар продовжує очолювати турнірну таблицю (34 пункти), але Рух, який відстає на один бал, має ще гру в запасі. Загалом першу та шосту команди розділяють лише 4 очки – неймовірна щільність!

На дні турнірної таблиці розмістилися ОПФК Черкащина та МФК Металург.