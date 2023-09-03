Завершились недільні матчі 6-го туру Першої ліги. Читайте звіт про поєдинки в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2022/23, 6-й тур

Група А

Хуст – Поділля – 2:1

Голи: Борисенко, 4, Шевчук, 20 – Болденков, 86

Прикарпаття – Нива Бузова – 2:2

Голи: Француз, 43, Сьомка, 66 – Книш, 22, Прокопчук, 90

Нива Т – Агробізнес – 0:0

Група Б

Діназ – Гірник-Спорт – 3:1

Голи: Малакі, 17, Де Соуза Насіменто, 54, Кіріченко, 69 – Посєвкін, 21

Інгулець – МФК Металург – 3:2

Голи: Кольцов, 61, (пен.) 80, Резепов, 82 – Фальковський, 10, Сад, 90+1

Полтава – Вікторія – 2:2

Голи: Вівдич, 22, Горжуй, 82 – Мишенко, 41, Шаврін, 87

У групі А Карпати зберегли лідерство завдяки Прикарпаттю, яке розписало результативну нічию з конкурентами "левів" – Нивою Бузовою. Хуст здобув мінімальну перемогу над Поділлям, а Нива Т та Агробізнес голами не відзначались.

Перша ліга: Карпати завдяки дебютантам вийшли в лідери, чергова поразка Металіста

В групі Б не обійшлось без конфузів, при чому в матчі лідера першості – Інгульця. Команда з Петрового у важкому поєдинку здолала МФК Металург (3:2), а найяскравіший момент відбувся наприкінці гри. Арбітр додав 4 хвилини до зустрічі, але фінальний свисток пролунав раніше. Після зупинки гри рефері зрозумів свою помилку та дав командам дограти хвилину, яка не вплинула на результат.

Також відзначимо перемогу Діназа над Гірник-Спортом (3:1), а Полтава та Вікторія розписали результативну мирову – 2:2.

"Ахметов дав ключі від BMW за 100 тисяч доларів": Аліуце – про найбільшу помилку, трансфер у Динамо і успішний бізнес