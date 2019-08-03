Перша ліга: Прикарпаття оскаржить результат матчу з Авангардом через вихід на заміну незаявленого гравця

Краматорському Авангарду загрожує технічна поразка у другому турі Першої ліги проти Прикарпаття.

У поєдинку другого туру Першої ліги між Прикарпаттям та Авангардом відбулась курйозна заміна. На останніх хвилинах матчу у складі краматорської команди на поле вийшов Владислав Савін під 97-м номером.

Перша ліга: Авангард у меншості вирвав нічию у Прикарпаття

Щоправда, цього футболіста не було у заявці Авангарда на поєдинок Першої ліги. Прикарпаття збирається оскаржити результат поєдинку, а краматорцям загрожує технічна поразка, повідомляє Sportarena.com.

Зауважимо, що поєдинок другого туру Першої ліги між Прикарпаттям та Авангардом завершився внічию 2:2. Наразі у команд по 4 очки.