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Перша ліга: Прикарпаття оскаржить результат матчу з Авангардом через вихід на заміну незаявленого гравця

12:19 363 Читать на русском
Перша ліга: Прикарпаття оскаржить результат матчу з Авангардом через вихід на заміну незаявленого гравця
Авангард / сайт клубу

Краматорському Авангарду загрожує технічна поразка у другому турі Першої ліги проти Прикарпаття.

 

У поєдинку другого туру Першої ліги між Прикарпаттям та Авангардом відбулась курйозна заміна. На останніх хвилинах матчу у складі краматорської команди на поле вийшов Владислав Савін під 97-м номером.

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Щоправда, цього футболіста не було у заявці Авангарда на поєдинок Першої ліги. Прикарпаття збирається оскаржити результат поєдинку, а краматорцям загрожує технічна поразка, повідомляє Sportarena.com.

Зауважимо, що поєдинок другого туру Першої ліги між Прикарпаттям та Авангардом завершився внічию 2:2. Наразі у команд по 4 очки.

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Теги
Владислав Савін Владислав Савін Авангард Авангард Перша ліга Прикарпаття - Авангард
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