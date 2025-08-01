Перша ліга 2025/26, 1-й тур

Вікторія – Прикарпаття-Благо – 0:2

Голи: Хома, 32, 38

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Продовженням першого туру став матч Вікторії та Прикарпаття-Благо. Поєдинок розпочався з переваги сумської команди – гравці Вікторії створили кілька непоганих моментів, однак до влучного завершального удару справа так і не дійшла.

Натомість рахунок відкрили гості. На 32-й хвилині нападник Прикарпаття-Благо Андрій Хома підхопив м’яч біля центрального кола, протягнув його до штрафного майданчика й розкішним ударом вразив ворота господарів, які захищав Владислав Кучерук. Дуже красивий гол вдався Хомі.

А вже за шість хвилин форвард оформив дубль – м’яч після боротьби на лівому фланзі відскочив до Хоми, який класним обвідним ударом знову засмутив воротаря господарів.

Два пропущені м’ячі вибили з колії Вікторію, яка до того виглядала цілком рівною зі своїм суперником. Наприкінці першого тайму Прикарпаття-Благо могло забити втретє, але господарів виручив Кучерук.

У другому таймі забитих м’ячів не було – фінальний свисток зафіксував перемогу Прикарпаття-Благо з рахунком 2:0.

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