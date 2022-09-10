Відбулись суботні матчі в рамках 3-го туру Першої ліги, в яких зіграли і лідери груп А і Б. Читайте звіт про зустрічі на Футбол 24.

Перша ліга 2022/23, 3-й тур

Чернігів – Оболонь – 0:1

Гол: Батальський, 89, (пен.)

Полісся – ФСК Маріуполь – 4:2

Голи: Грицук, 7, (пен.), Будківський, 21, 88, Кушніренко, 68 – Мамросенко, 39, Биковський, 50

Вилучення: Чушенко, 58 (ФСК Маріуполь)

Скорук – Гірник-Спорт – 1:1

Голи: Мішуренко, 6 – Сейтхалілов, 37

Діназ – Епіцентр – 1:3

Голи: Вакуленко, 3 – Гірний, 5, 59, (пен.), Пучковський, 83

Чернігів та Оболонь змогли виявити переможця аж на останніх хвилинах зустрічі – Батальський реалізував пенальті та приніс перемогу Оболоні, яка піднялась на друге місце у групі Б Першої ліги. Скорук та Гірник-Спорт розійшлись миром – на гол Мішуренка результативно відповів Сейтхалілов.

Колишній форвард збірної України очолив клуб Першої ліги – попередника звільнили після двох матчів

У групі А Полісся продовжило свою переможну ходу. Грицук відкрив рахунок у матчі голом з пенальті, а Будківський подвоїв перевагу на 21 хвилині. Мамросенко забив до перерви, а на старті другої половини Биковський вирівняв становище. Втім, фаворит вирвав перемогу – Кушніренко та Будківський своїми голами зробили рахунок 4:2. Цікаво, що після зустрічі разом з гравцями Полісся перемогу відсвяткував Олександр Усик.

Епіцентр впевнено обіграв Діназ. Команди обмінялись голами на самому початку, але в другій половині Гірний та Пучковський принесли перемогу Епіцентру.