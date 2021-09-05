У матчі 7-го туру Першої ліги ужгородці знову не змогли набрати бодай очко у битві з Поліссям. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 7-й тур

Ужгород – Полісся – 0:2

Голи: Козак, 61, Шастал, 85

Вилучення: Чушенко, 84 (Ужгород, червона картка)

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Відвертий аутсайдер турнірної таблиці – Ужгород – у першому таймі матчу з Поліссям зумів втримати свої ворота на замку. Однак в середині другої сорокап'ятихвилинки житомирянам вдалось зламати насичену оборону господарів і зусиллями Артема Козака відкрити рахунок у матчі.

За п'ять хвилин до завершення поєдинку Богдан Оринчак втік у стрімку контратаку і на підступах до штрафного майданчика був буквально скошений Владиславом Чушенком. Арбітр одразу показав захиснику ужгородців червону картку і призначив небезпечний штрафний. Ретельно вибудувана стінка не врятувала господарів – Андрій Власюк пробив у когось з захисників, м'яч відскочив у бік голкіпера, який, однак, не встиг його зафіксувати. На якусь мить спритнішим виявився Дмитро Шастал, який збільшивши рахунок, відкривши лік своїм голам за Полісся.

Перемога дозволила житомирянам набрати 12 очок і піднятись на п'яту сходинку турнірної таблиці, Ужгород з 1 пунктом залишається останнім.

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