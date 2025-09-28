Перша ліга, 8-й тур

Поділля – Прикарпаття – 2:1

Голи: Сітало, 28, Савін, 40 – Чушенко, 33

Нива Тернопіль – Чернігів (Початок матчу о 14:30)

Чорноморець – Агробізнес (Початок матчу о 16:30)

Ворскла не змогла обіграти Вікторію, ЮКСА та Пробій не забили у бойовому матчі: Перша ліга

У першому матчі ігрового дня Поділля приймало Прикарпаття. Вже на 14-й хвилині Андрій Хома вразив ворота Поділля, але лайнсмен зафіксував офсайд. На 28-й хвилині Юрій Козиренко віддав передачу на Артема Сітала, який вивів Поділля вперед у рахунку. Владислав Чушенко вже через 5 хвилин зрівняв рахунок. На 40-й хвилині підопічні Сергія Ковальця знову вийшли вперед – цього разу Сітало асистував на Савіна.

В другому таймі Прикарпаття намагалось зрівняти рахунок, але команда з Хмельницького надійно захищалася. Поділля могло претендувати на пенальті наприкінці матчу, але арбітр не вгледів фолу, тому показав червону картку Сергію Ковальцю за надмірні емоції. Зрештою матч закінчився з рахунком 2:1 на користь Поділля, яке здобуло свою першу перемогу в сезоні й вирвалось з дна турнірної таблиці.

Металіст впевнено переміг Металург і виповз із дна Першої ліги