Перша ліга України, третій тур

Інгулець – Нива Тернопіль – 2:2

Голи: Фарасеєнко, 45+1, Волохатий, 82 – Напуда, 23, Посєвкін, 90

Прикарпаття – Чернігів – 0:3

Голи: Койдан, 18, 54, 62

ЮКСА – Фенікс-Маріуполь – 0:0

Головним матчем дня в Першій лізі була гра Інгульця проти тернопільської Ниви. Тренерська дуель Василя Кобіна і Юрія Вірта розпочалась з гола гостьової команди, проте Інгулець зумів зрівняти рахунок у компенсований час до першого тайму. На 82-й хвилині Волохатий, здавалося, приніс перемогу господарям, але тернополяни зуміли видряпати нічию завдяки голу Радіона Посєвкіна – 2:2.

Прикарпаття зазнало першої поразки в сезоні, розгромно поступившись Чернігову з рахунком 0:3. Всі три м'ячі в активі В'ячеслава Койдана. Завдяки цій перемозі "тигри" піднялися з дна турнірної таблиці.

ЮКСА та Фенікс-Маріуполь розписали мирову нічию – 0:0. Для маріупольців такий результат приніс перше набране очко в сезоні. Нижче лише Металіст з двома поразками й матчем в запасі.

