Перша ліга отримала нового учасника – клуб з легендарним іменем офіційно замінив Минай
Керівництво МФК Металурга ухвалило важливе рішення.
Український футбол переживає скрутні часи через війну. Низка клубів знімаються зі змагань через проблеми. Так, Минай вирішив, що не гратиме у Першій лізі, але йому вже знайшли заміну.
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МФК Металурга гратиме в Першій лізі замість Минаю. Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Вчора ми презентували новий логотип і стиль СК Металург Запоріжжя – і почули відповідь на важливе питання. Так. Ми приймаємо виклик. Так. Металург гратиме у Першій лізі", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що старт другого українського дивізіону запланований на 2 серпня.
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