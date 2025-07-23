Український футбол переживає скрутні часи через війну. Низка клубів знімаються зі змагань через проблеми. Так, Минай вирішив, що не гратиме у Першій лізі, але йому вже знайшли заміну.

МФК Металург прокоментував можливу заміну Миная у Першій лізі – у клубі вже встигли змінити емблему (ФОТО)

МФК Металурга гратиме в Першій лізі замість Минаю. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Вчора ми презентували новий логотип і стиль СК Металург Запоріжжя – і почули відповідь на важливе питання. Так. Ми приймаємо виклик. Так. Металург гратиме у Першій лізі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що старт другого українського дивізіону запланований на 2 серпня.

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