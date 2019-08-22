Перша ліга: ОПФК Черкащина здобула дебютну перемогу в сезоні

ОПФК Черкащина без проблем розібралася з Балканами (3:0) в стартовому матчі 5-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги.

Перша ліга, 5 тур

ОПФК Черкащина – Балкани – 3:0

Голи: Сторчоус, 31, Малєй, 80, Опря, 82 (авт)

Вилучення: Саламаха, 76

Програму 5-го туру Першої ліги 2019/20 відкривали ОПФК Черкащина та Балкани. Господарі без проблем здолали суперника з рахунком 3:0.

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Перший гол на 31-й хвилині забив Андрій Сторчоус, який вразив "дев'ятку" воріт Балкан. У другому таймі червону картку отримав Богдан Саламаха, після чого Черкащина забила ще двічі – спочатку відзначився Малєй, а за дві хвилини Опря вразив власні ворота.

Черкащина здобула першу перемогу в сезоні та піднялася на 9 місце (5 очок). У Балкан залишилося 4 бали – це 14 позиція. Лідирують Інгулець та Авангард (по 9 пунктів після 4-х турів).

До слова, наступного тижня обидва сьогоднішні суперники зіграють матчі Кубка України.