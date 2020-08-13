Перша ліга оголосила найкращого тренера сезону 2019/20

Керманич Інгульця набрав найбільше голосів. У опитуванні брали участь всі клуби Першої ліги, які могли обрати по три прізвища, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Визначений найкращий гравець Першої ліги 2019/20

Зокрема, за результатами цього опитування Сергій Лавриненко з Інгульця отримав 26 балів, що стало найкращим результатом. Друге місце із 13 балами посів Сергій Ковалець, який зараз тренує Чорноморець, а Олександр Чижевський з Агробізнеса та Василь Кобін з Миная поділяють між собою третю позицію – в обох по дев'ять балів.

Зазначимо, що сьогодні, 13 серпня, проходить останній тур Першої ліги, в якому будуть розіграні путівки в УПЛ.

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