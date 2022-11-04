Відбулись п'ятничні поєдинки 11-го туру Першої ліги, в яких один з лідерів несподівано поступився. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Перша ліга 2022/23, 11-й тур

Група А

Прикарпаття – Буковина – 2:1

Голи: Тітаєвський, 65, Цюцюра, 88 – Пець, 72

Група Б

Скорук – Оболонь – 1:0

Гол: Малиш, 58

Прикарпаття вирвало перемогу над Буковиною в першому поєдинку п'ятниці. До перерви команди не забивали, але після обмінялись голами Тітаєвського та Пеця. Втім, Цюцюра на останніх хвилинах приніс перемогу Прикарпаттю.

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А лідер групи Б Оболонь несподівано поступилась Скоруку. Автором сенсації став Малиш, який забив єдиний гол на 58 хвилині.

Таким чином, Прикарпаття набрало 14 очок та розташувалось на 5 місці, Буковина залишилась передостанньою. Оболонь залишилась лідером з 22 пунктами, але ЛНЗ (20 очок) ще не грав свій поєдинок. Скорук набрав 11 балів та залишився передостаннім.

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