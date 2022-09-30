У п'ятницю 6-й тур другого за силою дивізіону відкривав поєдинок конкурентів за підвищення у класі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Перша ліга, 6-й тур

Кремінь – Оболонь – 0:3

Голи: Груша, 4, 11, Батальський, 43

МФК Металург оголосив про скасування матчів своїх команд у Першій та Другій лігах

У групі Б Першої ліги Кремінь приймав Оболонь. Обидві команди вдало розпочали сезон: відстань між колективами становила три очки і, у разі успіху, господарі могли обійти своїх конкурентів у боротьбі за вихід в УПЛ. Валерій Іващенко після поразки Гірник-Спорту у минулому турі (0:2) змінив половину складу і це добряче струсонуло команду. Його підопічні вийшли вперед вже на 4-й хвилині: після скидання головою від партнера Віталій Груша пробив по центру повз голкіпера. За сім хвилин півзахисник "пивоварів" оформив дубль: після невдалого розіграшу від воріт гості перехопили м'яч, сфера відлетіла до Груші і він, метрів з 20-ти, пробив. Круглий вдарився об газон перед голкіпером і влетів у кут воріт.

Вже у наступній атаці м'яч влучив у руку гравцю Оболоні у власному штрафному, але арбітр вирішив проігнорувати епізод, позбавивши Кремінь шансів скоротити рахунок. Господарі справно атакувало, але захист суперника не дозволяв завдавати акцентованих ударів. Зрештою, за дві хвилини до перерви Батальський поставив крапку у матчі: Мороз навісив з правого флангу у центр штрафного, захисник у падінні намагався вибити, але скинув на Олександра, який відтіснив ще одного оборонця і з розвороту увігнав круглого у сітку.

За 15 хвилин до завершення матчу прозвучав сигнал повітряної тривоги і гру довелось перервати майже на 40 хвилин. Однак вимушена пауза не допомогла Кременю – матч так і завершився з рахунком 0:3.

Перемога принесла Оболоні 13 очок і першу сходинку у групі Б, Кремінь з 7-ма пунктами залишився третім.

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