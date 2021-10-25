У понеділок в Першій лізі відбулись два поєдинки 15-го туру. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

Перша ліга 2021/22, 15-й тур

ВПК-Агро – Гірник-Спорт – 1:2

Голи: Коберідзе, 90 – Мильченко, 10, Яворський, 60

Оболонь – Агробізнес – 3:1

Голи: Лук'янчук, 8, Матяж, 75, Щебетун, 90+5 – Когут, 76

Гірник-Спорт втримав перемогу над ВПК-Агро. Мильченко вже на 10 хвилині відкрив рахунок у зустрічі, а Яворський подвоїв перевагу в середині другого тайму. Коберідзе відквитав один м'яч, проте Гірник-Спорт довів поєдинок до переможного кінця.

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Оболонь у заключному поєдинку туру обіграла Агробізнес. Екс-гравець Динамо Лук'янчук на 8 хвилині вивів "пивоварів" вперед, а по перерві Матяж та Когут обмінялись голами. Наприкінці зустрічі Щебетун поставив крапку в зустрічі, довівши матч до впевненої перемоги Оболоні.

Таким чином, кияни піднялись на третє місце, набравши 27 очок, тоді як Агробізнес з 12 пунктами залишився чотирнадцятим. Гірник-Спорт з 19 заліковими балами піднявся на 8 позицію, а ВПК-Агро з 10 очками залишився в зоні вильоту.

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