Перша ліга: Оболонь наблизилася до лідерів, Льопа допоміг ВПК-Агро здолати Кремінь
Відбулися чергові матчі 16-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.
Перша ліга, 16 тур
Краматорськ – Гірник-Спорт – 0:1
Гол: Сьомка, 20
ВПК-Агро – Кремінь – 2:0
Голи: Шевченко, 9, Льопа, 20
Оболонь – Поділля – 1:0
Гол: Прокопенко, 90+4
ВПК-Агро у битві аутсайдерів обіграв Кремінь, команди помінялися позиціями у турнірній таблиці. Дмитро Льопа забив свій перший гол після повернення в Україну. Краматорськ здолав Гірник-Спорт і піднявся на сьому сходинку.
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Оболонь лише наприкінці компенсованого часу змогла дотиснути Поділля, завдавши хмельничанам третьої поразки поспіль. "Пивовари" наблизилися до другої сходинки, яка гарантує прямий вихід в УПЛ. Відстань до Кривбаса тепер становить чотири очки, але в Оболоні ще є матч у запасі.