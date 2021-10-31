Перша ліга, 16 тур

Краматорськ – Гірник-Спорт – 0:1

Гол: Сьомка, 20

ВПК-Агро – Кремінь – 2:0

Голи: Шевченко, 9, Льопа, 20

Оболонь – Поділля – 1:0

Гол: Прокопенко, 90+4

ВПК-Агро у битві аутсайдерів обіграв Кремінь, команди помінялися позиціями у турнірній таблиці. Дмитро Льопа забив свій перший гол після повернення в Україну. Краматорськ здолав Гірник-Спорт і піднявся на сьому сходинку.

Перша ліга: Кривбас впевнено здолав Олімпік і продовжив чемпіонські перегони з Металістом, Прикарпаття обіграло Ужгород

Оболонь лише наприкінці компенсованого часу змогла дотиснути Поділля, завдавши хмельничанам третьої поразки поспіль. "Пивовари" наблизилися до другої сходинки, яка гарантує прямий вихід в УПЛ. Відстань до Кривбаса тепер становить чотири очки, але в Оболоні ще є матч у запасі.