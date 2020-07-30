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Перша ліга: Оболонь драматично втратила перемогу над Інгульцем – VAR двічі ухвалював ключові рішення

21:00 - Читать на русском
Перша ліга: Оболонь драматично втратила перемогу над Інгульцем – VAR двічі ухвалював ключові рішення
Оболонь-Бровар

Оболонь-Бровар не втримала перемогу над Інгульцем в рамках 33-го туру Першої ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

 

Перша ліга, 27 тур

Оболонь-Бровар – Інгулець – 1:1

Голи: Батальський, 45 – Загальський, 88

Вилучення: Білий, 87 – Січінава, 33 (Інгулець)

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Інгулець мав шанс повернути собі одноосібне лідерство, але для цього потрібно було перемагати Оболонь, яка ще теж претендує на підвищення у класі. Однак, підопічні Сергія Лавриненка серйозно ускладнили собі життя на 33-й хвилині. Ніка Січінава протягнув м'яч із власної половини і намагався пробити – захисник "пивоварів" заблокував удар, а намагаючись повернути собі володіння, нападник гостей стрибнув у гомілкостоп опоненту – арбітр спочатку показав жовту, але після втручання VAR вилучив гравця Інгульця.

Реалізувати чисельну більшість Оболонь зуміла незадовго до перерви. Це Батальський скористався помилкою захисту команди з Петрового і легко переграв Богдана Шуста. У другій половині Інгулець був гострішим і навіть забив на 72-й хвилині, але гол Мірушенка скасували через офсайд. Однак гості таки змогли відігратися наприкінці матчу – знову відеоасистент втрутився у гру: Білий порушив правила у власному штрафному, отримав жовту, а Оболонь – пенальті у власні ворота, який реалізував Загальський.

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У компенсований час (арбітр додав аж 7 хвилин) жодній із команд не вдалося вирвати перемогу. Після цього матчу Інгулець залишився другим, на один пункт відстаючи від Миная. Оболонь розташувалася на сьомій сходинці у шести очках від призової трійки.

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Оболонь-Бровар - Інгулець Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Перша ліга Інгулець Інгулець Відеоасистент арбітра (VAR)
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