Перша ліга: Оболонь драматично втратила перемогу над Інгульцем – VAR двічі ухвалював ключові рішення

Перша ліга, 27 тур

Оболонь-Бровар – Інгулець – 1:1

Голи: Батальський, 45 – Загальський, 88

Вилучення: Білий, 87 – Січінава, 33 (Інгулець)

Перша ліга: Минай вирвався у лідери, Агробізнес піднявся на п'єдестал, Волинь знищила МФК Металург та обійшла Рух

Інгулець мав шанс повернути собі одноосібне лідерство, але для цього потрібно було перемагати Оболонь, яка ще теж претендує на підвищення у класі. Однак, підопічні Сергія Лавриненка серйозно ускладнили собі життя на 33-й хвилині. Ніка Січінава протягнув м'яч із власної половини і намагався пробити – захисник "пивоварів" заблокував удар, а намагаючись повернути собі володіння, нападник гостей стрибнув у гомілкостоп опоненту – арбітр спочатку показав жовту, але після втручання VAR вилучив гравця Інгульця.

Реалізувати чисельну більшість Оболонь зуміла незадовго до перерви. Це Батальський скористався помилкою захисту команди з Петрового і легко переграв Богдана Шуста. У другій половині Інгулець був гострішим і навіть забив на 72-й хвилині, але гол Мірушенка скасували через офсайд. Однак гості таки змогли відігратися наприкінці матчу – знову відеоасистент втрутився у гру: Білий порушив правила у власному штрафному, отримав жовту, а Оболонь – пенальті у власні ворота, який реалізував Загальський.

Диво-гол з центра поля в матчі Першої ліги – відео шедевра

У компенсований час (арбітр додав аж 7 хвилин) жодній із команд не вдалося вирвати перемогу. Після цього матчу Інгулець залишився другим, на один пункт відстаючи від Миная. Оболонь розташувалася на сьомій сходинці у шести очках від призової трійки.