Тернопільська Нива на виїзді розібралася з Гірник-Спортом в 19-му турі Першої ліги.

Перша ліга, 19 тур

Гірник-Спорт – Нива Тернопіль – 0:2

Голи: Вовченко, 12, Бичек, 65

На момент початку гри Гірник-Спорт випереджав Ниву на 3 очки, а безпрограшна серія команди з Горішніх Плавнів налічувала 9 поєдинків. Відповідно, господарі небезпідставно вважалися фаворитом, але все пішло не за їхнім планом.

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Гості забили швидкий гол – на 12-й хвилині Семен Вовченко ударом головою після подачі кутового класно перекинув кіпера. М'яч влетів у верхній кут. Класно зорієнтувався захисник Ниви, у дотик піймавши відскок від газону. Другий гол футболісти з Тернополя забили на 65-й хвилині – Бичек теж головою спрямував м'яч у сітку, замкнувши навіс з лівого флангу.

Гірник-Спорт тут же міг скоротити відставання, але змарнував свій момент. У підсумку, 0:2 – перемога Ниви. Команда Андрія Купцова набрала 26 очок, наздогнавши Гірник-Спорт. Команди ділять 6-7 місця.

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