Перша ліга, 5 тур

Кремінь – Нива Т – 1:2

Голи: Навроцький, 82 – Бичек, 19, Різник, 30 (пен.)

Вилучення: Білоус, 78 (К)

Альянс – Краматорськ – 1:0

Гол: Рогозинський, 16

Вилучення: Підручний, 55 (К)

Поділля – Полісся – 1:0

Гол: Ліповуз, 43

Ігровий день розпочали Кремінь та Нива, які розташовані на протилежних полюсах таблиці. Як виявилося, вона не бреше, і перемогу здобули тернополяни. Вже у першому таймі гості оформили комфортну перевагу, забивши двічі. Кремінь був змушений догравати у меншості через другу жовту Білоуса. Навіть так команда примудрилася відквитати один м'яч, але не більше – 1:2.

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5 тур подарував зустріч команд із сусідніх областей – хмельницьке Поділля приймало житомирське Полісся. Долю своєрідного дербі вирішив єдиний гол на 43-й хвилині. Андрій Ліповуз ідеально приклався з-за меж карного майданчика, поціливши точно в дев'ятку.

Мінімальна перемога господарів була зафіксована і в матчі Альянса та Краматорська. Героєм зустрічі став Валерій Рогозинський, а в другому таймі Підручний вилученням ускладнив завдання партнерам. Альянс втримав перевагу і здобув першу перемогу після скандального поєдинку стартового туру проти Металіста.

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