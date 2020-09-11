Перша ліга, 2 тур

Агробізнес – Кристал – 4:2

Голи: Гагун, 33, 76, Семенюк, 75, Черненко, 88 – Гливий, 51, Семенина, 59

Нива Т – Альянс – 1:1

Голи: Вовченко, 87 – Ярошенко, 61 (пен)

Вилучення: Хохлов, 44, Вовченко, 88 – Піднебенной, 44

Миколаїв – Металіст 1925 – 1:2

Голи: Кушніренко, 65 (пен) – Шершень, 39, Лопес, 75

Агробізнес вдома в результативному матчі перестріляв Кристал. Наприкінці першого тайму Гагун вивів господарів вперед, однак херсонці відразу по перерві відігралися – розкішний гол забив Гливий, підкрутивши м'яч у дальній кут. А ще через кілька хвилин Семенина скористався провалом в обороні Агробізнеса та вивів Кристал вперед.

Втім, згодом ситуація знову кардинально змінилася. Команда з Волочиська забила двічі протягом двох хвилин. Спершу Семенюк послав м'яч у сітку, підібравши відскок після рейду Петрова, а потім Гагун отримав пас у штрафний майданчик і ударом з гострого кута знайшов шпарину між голкіпером і стійкою. Крапку в матчі поставив Черненко – 4:2.

Перша ліга: Кремінь сенсаційно обіграв Волинь у матчі з трьома вилученнями, Металіст 1925 не дотиснув тернопільську Ниву

Тернопільська Нива у скандальному матчі врятувалася від поразки Альянсу. Під завісу першого тайму команди отримали по вилученню – Хохлов і Піднебенной достроково завершили гру. На 60-й хвилині Альянс заробив неоднозначний пенальті, коли Шарай у чужому штрафному майданчику впав після контакту з Демчуком. Ярошенко реалізував 11-метровий.

На останніх хвилинах зустрічі Нива зуміла зрівняти рахунок – Вовченко зіграв на добиванні, коли голкіпер не впорався з ударом після стандарту. На цьому скандали не завершилися. Арбітр Олександр Павлюк вилучив головного тренера Ниви та за щось показав автору гола Вовченку другу жовту картку, вигнавши його з поля. Тернопіль удев'ятьох відстояв нічию.

Металіст 1925 везе 3 очки з Миколаєва. У першому таймі Шершень відкрив рахунок, замкнувши подачу з кутового. Миколаїв відігрався завдяки пенальті – Ляшевський заробив, Кушніренко реалізував. А вирішальним став гол Вентури Лопеса, який відгукнувся на навіс з лівого флангу.