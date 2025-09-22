У понеділок, 22 вересня, відбулись два поєдинки 7-го туру Першої ліги. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2025/26, 7-й тур

Прикарпаття – Нива Т – 1:1

Голи: Хома, 12 – Демиденко, 44

Лівий Берег – Буковина – початок о 16:00

Прикарпаття досить швидко повело в рахунку. На 12-й хвилині Хома отримав довгу передачу, елегантно перекинув воротаря та забив уже в порожні ворота. Франківці могли піднятись у зону лідерів, якби втримали переможний рахунок, але він не протримався навіть до перерви.

Тернополяни відігрались наприкінці першого тайму. Вийшло досить просто – Демиденко вистрибнув вище за всіх і головою замкнув навіс з кутового, відправивши м'яч у ворота з відскоком від газону. Друга половина голів не подарувала – нічия 1:1.

Прикарпаття набрало 8 очок та піднялось на восьму сходинку, а Нива Т з 12 балами випередила Ворсклу та зрівнялась з Інгульцем, який випереджає тернополян лише завдяки кращій різниці м'ячів.

