Перша ліга, 7 тур

Нива Т – Буковина – 1:0

Гол: Гатала, 44

Полтава – Скорук – 1:3

Голи: Щербак, 58 – Мішуренко, 53, 59, 86

Нива після провального старту сезону поступово знаходить свою гру. Завдяки черговій перемозі команда з Тернополя піднялася на п'яте місце в лізі А. Буковина залишається передостанньою.

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У лізі Б тепер Полтава змушена бодай тимчасово змиритися зі статусом найгіршої команди. Скорук в очному матчі переграв "містян" і здобув першу перемогу в нинішньому сезоні, піднявшись з останнього місця на п'яте.