Перша ліга: Нива Т обіграла Буковину і покинула зону вильоту, дебютна перемога аутсайдера
Відбулися завершальні матчі 7-го туру Першої ліги. Тернопільська Нива та Скорук здобули перемоги.
Перша ліга, 7 тур
Нива Т – Буковина – 1:0
Гол: Гатала, 44
Полтава – Скорук – 1:3
Голи: Щербак, 58 – Мішуренко, 53, 59, 86
Нива після провального старту сезону поступово знаходить свою гру. Завдяки черговій перемозі команда з Тернополя піднялася на п'яте місце в лізі А. Буковина залишається передостанньою.
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У лізі Б тепер Полтава змушена бодай тимчасово змиритися зі статусом найгіршої команди. Скорук в очному матчі переграв "містян" і здобув першу перемогу в нинішньому сезоні, піднявшись з останнього місця на п'яте.