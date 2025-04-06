Перша ліга: Нива розгромила Діназ, Металіст переміг в харківському дербі, Буковина здолала Кудрівку
6 квітня відбулося п'ять поєдинків 2 туру Першої ліги України після зимової паузи і поділу команд на групи. Дивіться звіти про матчі та рахунки на "Футбол 24".
Перша ліга. Група підвищення у класі. 2-й тур
Буковина – Кудрівка – 1:0
Гол: Кольцов, 52
Металіст – Металіст 1925 – 1:0
Голи: Гомеш, 43
Перша ліга. Група вибування. 2-й тур
Прикарпаття – Кремінь – 2:1
Голи: Француз, 35, Радульський, 73 – Молько, 56
Поділля – Вікторія – 1:1
Голи: Профатило, 88 – Сасовський, 49
Нива Тернопіль – Діназ – 5:0
Голи: Демиденко, 17, Бей, 64, Галадей, 68, Паламарчук, 74, Давидов
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Буковина вдома мінімально перемогла Кудрівку, та наблизилася до топ-4 на відстань двох очок. В іншому матчі чемпіонської групи Металіст здолав Металіст 1925 у харківському дербі та піднявся на п'яту позицію чемпіонату.
В групі вибування відбулися три поєдинки. Прикарпаття перемогло Кремінь, який є головним аутсайдером таблиці. Лідер ліги, Вікторія, яка очолює турнірну таблицю, не змогла обіграти Поділля, яке бореться за виживання, а тернопільська Нива розгромила Діназ та скоротила відставання від лідера до двох очок.
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