6 квітня відбулося п'ять поєдинків 2 туру Першої ліги України після зимової паузи і поділу команд на групи. Дивіться звіти про матчі та рахунки на "Футбол 24".

Перша ліга. Група підвищення у класі. 2-й тур

Буковина – Кудрівка – 1:0

Гол: Кольцов, 52

Металіст – Металіст 1925 – 1:0

Голи: Гомеш, 43

Перша ліга. Група вибування. 2-й тур

Прикарпаття – Кремінь – 2:1

Голи: Француз, 35, Радульський, 73 – Молько, 56

Поділля – Вікторія – 1:1

Голи: Профатило, 88 – Сасовський, 49

Нива Тернопіль – Діназ – 5:0

Голи: Демиденко, 17, Бей, 64, Галадей, 68, Паламарчук, 74, Давидов

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Буковина вдома мінімально перемогла Кудрівку, та наблизилася до топ-4 на відстань двох очок. В іншому матчі чемпіонської групи Металіст здолав Металіст 1925 у харківському дербі та піднявся на п'яту позицію чемпіонату.

В групі вибування відбулися три поєдинки. Прикарпаття перемогло Кремінь, який є головним аутсайдером таблиці. Лідер ліги, Вікторія, яка очолює турнірну таблицю, не змогла обіграти Поділля, яке бореться за виживання, а тернопільська Нива розгромила Діназ та скоротила відставання від лідера до двох очок.

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