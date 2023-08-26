Перша ліга 2023/24, 5-й тур

Нива Бузова – Буковина – 1:0

Гол: Сергійчук, 15

Нива Бузова не відпускає Карпати у відрив. Після перемоги "левів" свою звитягу здобув і клуб із Бузової, здолавши Буковину. Матч не вийшов легким для лідера Першої ліги – долю зустрічі визначив гол Михайла Сергійчука на 15 хвилині. Нападника загубили в штрафному, чим екс-форвард Карпат і Вереса скористався.

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Таким чином, Нива Бузова набрала 13 очок, зрівнявшись із Карпатами після 5 зіграних матчів. Буковина з 4 пунктами розташувалась на 6 позиції.

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