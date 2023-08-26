Перша ліга: Нива Бузова продовжує переслідувати Карпати у битві за перше місце, обігравши Буковину
Нива Бузова мінімально перемогла Буковину в матчі 5-го туру Першої ліги.
Перша ліга 2023/24, 5-й тур
Нива Бузова – Буковина – 1:0
Гол: Сергійчук, 15
Нива Бузова не відпускає Карпати у відрив. Після перемоги "левів" свою звитягу здобув і клуб із Бузової, здолавши Буковину. Матч не вийшов легким для лідера Першої ліги – долю зустрічі визначив гол Михайла Сергійчука на 15 хвилині. Нападника загубили в штрафному, чим екс-форвард Карпат і Вереса скористався.
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Таким чином, Нива Бузова набрала 13 очок, зрівнявшись із Карпатами після 5 зіграних матчів. Буковина з 4 пунктами розташувалась на 6 позиції.
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