Перша ліга 2023/24, 9-й тур

Група А

Металіст – Хуст – 0:3

Голи: Приходько, 37, Шевчук, 59, Борисенко, 81

Вилучення: Маткобожик, 79 (Металіст)

Епіцентр – Нива Бузова – 0:2

Голи: Паламар, 9, (пен.), Григоращук, 28, (аг.)

Агробізнес – Прикарпаття – 1:1

Голи: Гаврушко, 50 – Швець, 90+4

Група Б

Полтава – Чернігів – 2:0

Голи: Коцюмака, 43, Щербак, 65

Вікторія – Лівий берег – 1:0

Гол: Долінський, 61

Вилучення: Ульянов, 46, (Вікторія)

Металіст продовжив свою невдалу серію у групі А, розгромно програвши Хусту. Приходько в першому таймі вивів гостей вперед у рахунку, а Шевчук та Борисенко добили суперника вже у другій половині. Харків'яни ще й догравали в меншості через вилучення Маткобожика.

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А Нива Бузова здобула досить впевнену перемогу над Епіцентром. Паламар ударом з пенальті на 9-й хвилині вивів одного з лідерів Першої ліги вперед, а Григоращук подвоїв перевагу суперника, зрізавши м'яч у власні ворота. Прикарпаття на останніх хвилинах врятувало нічию у грі з Агробізнесом – Гаврушко вивів господарів вперед, але Швець у компенсований час замкнув подачу з кутового.

У групі Б Полтава впевнено перемогла Чернігів. Коцюмака перед самісінькою перервою вивів полтавців вперед, а Щербак поставив крапку на 65-й хвилині. А Вікторія піднялась на другу сходинку, мінімально обігравши Лівий берег (одного з лідерів першості). Не завадило Вікторії і вилучення Ульянова одразу після перерви – Долінський на 61 хвилині забив переможний м'яч.

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